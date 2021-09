Atalanta-Fiorentina, ben 25 i convocati di Italiano

Atalanta-Fiorentina, sono addirittura 25 i convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di Bergamo

Sono addirittura 25 i convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di Bergamo che vedrà impegnata la Fiorentina contro l’Atalanta. I viola, che hanno conquistato tre punti in queste prime due giornate, cercano i primi punti in trasferta vista la sconfitta di Roma contro i giallorossi. L’Atalanta invece punta a non perdere terreno nei confronti delle prime della classe.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Fiorentina, i convocati di Gasperini: out Muriel, c’è Zapata

I convocati:

Amrabat, Benassi, Biraghi, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Duncan, Igor, Kokorin, Gonzalez, Maleh, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terracciano, Rosati, Pulgar, Sottil, Saponara, Vlahovic, Venuti, Terzic, Torreira.