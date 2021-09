Inter, sold-out in pochi minuti 1 milione di Fan Token

Successone per l’Inter sulla piattaforma Socios, con i Fan Token che sono andati decisamente a ruba

La Roma e la Juventus hanno sostanzialmente aperto le frontiere in entrata, l’Inter sta proseguendo sullo stesso solco. La realtà delle criptovalute è sempre più importante a livello mondiale e il mondo del calcio lo sta sperimentando in questi ultimi mesi. In particolare è Socios la piattaforma di blockchain attraverso cui i club interagiscono con i tifosi, anche loro sempre più avvezzi a questo tipo di mentalità. Basti pensare anche la Roma da questa stagione porta sulla maglia lo sponsor ‘Digitalbits’ mentre i nerazzurri presentano sulla divisa nerazzurra proprio Socios Fan Token.

In particolare i Fan Token sono degli asset digitali che i tifosi possono acquistare, avendo accesso a una serie di servizi e prodotti, ma anche sondaggi e non solo, dedicati sull’apposita piattaforma. Una sorta di gettone virtuale. E in queste ore l’Inter ha messo in vendita 1 milione di Token, dalle 13 di questo pomeriggio, a un prezzo di 2 euro l’uno. E in pochi minuti sono andati tutti esauriti, come reso noto da Socios.com in un tweet: “1.000.000 di Fan Token! Nerazzurri, ce l’avete fatta. Tutti i Fan Token dell’Inter resi disponibili durante la FTO (Fan Token Offering) sono ora ESAURITI. Grazie per il vostro supporto”.