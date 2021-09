Cristiano Ronaldo, allo United ha un obiettivo chiaro

Cristiano Ronaldo pronto al debutto con il Manchester United: le parole del portoghese che ha un obiettivo chiaro

“Non sono qui in vacanza”. Cristiano Ronaldo sgombra subito il terreno da possibili equivoci. Il suo ritorno al Manchester United è per essere ancora decisivo e lo dice in un’intervista al sito del club inglese. “Sono tornato per vincere ancora – le sue parole – . E’ stato bello farlo, ho indossato questa maglia tanti anni fa: ora sono qui per vincere ancora”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per CR7 l’obiettivo è fattibile: “Io sono pronto, lo sono i miei compagni. E’ una buona occasione per me, per i tifosi, per il club, per fare un passo avanti”. Poi le premonizione sul futuro: “Penso che accadranno cose importanti nei prossimi tre o quattro anni”,