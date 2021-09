I consigli al Fantacalcio per la terza giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla terza giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Riprende il campionato italiano di Serie A con la terza giornata dopo una lunghissima pausa per le Nazionali che ha visto diversi big fermarsi per problemi muscolari. Si parte sabato ed è subito big match con il Napoli che ospita la Juventus alle 18, mentre nella giornata di domenica il Milan sfiderà a San Siro la Lazio. Inter impegnata in casa della Sampdoria di Roberto D’Aversa.

Empoli-Venezia sabato ore 15

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ampadu, Haps; Heymans, Crnigoj, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

Hot: Bajrami sta convincendo tutti. Occhio ad Aramu

Not: Caldara deve ancora aumentare i giri del motore

Sorpresa: ci sta puntare su Cutrone!

Napoli-Juventus sabato ore 18

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kean. All. Allegri.

Hot: Osimhen vuole riscattarsi, Kean può subito impressionare!

Not: Rabiot potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Koulibaly contro la Juventus è sempre stato protagonista, in negativo o in positivo, chi rischia?

Atalanta-Fiorentina sabato ore 20.45

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Ilicic. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano.

Hot: Pessina ha la sua chance per prendersi la titolarità. Bene Bonaventura da ex

Not: Callejon potrebbe soffrire la fisicità di Gosens

Sorpresa: Attenzione al nuovo arrivato Torreira

Sampdoria-Inter domenica ore 12.30

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi.

Hot: Lautaro è in dubbio, ma va schierato! Candreva da ex fa sempre male

Not: Non è ancora il momento di puntare su Dumfries, che dovrebbe partire dalla panchina

Sorpresa: Pronti a scommettere su Caputo!

Cagliari-Genoa domenica ore 15

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Caceres, Walukiewicz, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Caicedo, Destro. All. Ballardini.

Hot: Joao Pedro e Caicedo, vecchie e nuove certezze

Not: Carboni non è partito benissimo

Sorpresa: Criscito può avere il calcio piazzato giusto

Spezia-Udinese domenica ore 15:00

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Maggiore, Kovalenko, Reca; Verde, Gyasi, Colley. All. Thiago Motta.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti.

Hot: Lanciate subito Reca! Tra i friulani c’è il fattore P, Pereyra-Pussetto

Not: Il rischio per lo Spezia è quello di prenderne sempre più di 2, fuori Zoet!

Sorpresa: E se Nzola si facesse subito perdonare? Provate, può stupire, anche in pochi minuti!

Torino-Salernitana domenica ore 15:00

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. All. Castori.

Hot: Brekalo è quello dei nuovi che può far meglio! Bene Singo e Simy

Not: Non avrà avversari complicati ma schierare Rodriguez è sempre più un azzardo!

Sorpresa: Gagliolo può tornare al Fanta portando subito bonus!

Milan-Lazio domenica ore 18:00

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

Hot: Indossa la maglia biancoceleste e segna! Immobile non si discute. Theo per i primi bonus stagionali

Not: Leiva difficilmente vi regalerà gioie

Sorpresa: Difficile considerarla una sorpresa ma non gioca da maggio, ad uno come Ibra possono bastar pochi minuti per farvi esultare!

Roma-Sassuolo domenica ore 20:45

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Perez, Shomurodov, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi.

Hot: Abraham è sempre più una certezza. Raspadori sta bene e va schierato così come Shomurodov.

Not: Il ritorno di Smalling ci convince davvero poco.

Sorpresa: Traore anche dalla panchina può stupirvi. Potete rischiarlo

Bologna-Verona lunedì ore 20:45

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Hickey; Schouten; Orsolini, Svanberg, Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Cancellieri; Simeone. All. Di Francesco.

Hot: Orsolini ha promesso bonus, fidatevi! Ci piacciono anche Soriano e il solito Faraoni

Not: Soumaoro ha bisogno di tempo per entrare in forma, può soffrire

Sorpresa: Ilic è destinato a venir fuori, magari già lunedì. Fatevi trovare pronti!