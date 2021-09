Calciomercato Inter, rescissione unilaterale del contratto

L’Inter ha diversi esuberi, nella rosa guidata da Inzaghi, destinati a salutare il club nerazzurro: rescissione unilaterale del contratto

L’Inter si appresta a tornare in campo. Domenica alle 12:30 affronterà la Sampdoria, un match da non sottovalutare. I nerazzurri vogliono confermare il buon inizio di stagione, dopo le vittorie contro Genoa e Verona. C’è fiducia di riuscire a bissare lo scudetto conquistato da Antonio Conte. Alle lacrime versate per le partenze dolorosissime di Lukaku e Hakimi, Marotta e la dirigenza hanno saputo rispondere molto bene.

All’interno della rosa, però, restano diversi esuberi. In particolare, avrebbe intenzione di non estendere il contratto a ben 6 giocatori, la maggior parte dei quali in scadenza giugno 2022. Tra questi spicca il nome si Handanovic, che avanza sempre di più con l’età e non garantisce continuità di rendimento. Si prospetta lo stesso destino anche per Perisic, con Dimarco ormai valido avversario sulla fascia sinistra. Allo sloveno e al croato si aggiungono anche Kolarov, Ranocchia e D’Ambrosio. La ‘Beneamata’, inoltre, sarebbe intenzionata a mettere in pratica una rescissione unilaterale.

Inter, pronta la rescissione unilaterale del contratto

Stiamo parlando di Vidal. Il cileno ha iniziato bene la stagione e sta scalando le gerarchie di Inzaghi. Nonostante ciò, però, l’Inter – stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ – vorrebbe esercitare l’opzione per rescindere unilateralmente il contratto in scadenza giugno 2023. Stesso termine dell’accordo per Sanchez, che resta in bilico visto il ruolo marginale in rosa.

Chiara la scelta della società, che vuole ridurre l’età media e alleggerire il monte ingaggi. Un progetto in cui potrebbe pesare la mancanza di esperienza. Motivo che giustifica ulteriormente la scelta di puntare su Dzeko per sostituire Lukaku.