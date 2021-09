Calciomercato, ribaltone in panchina: accelerazione per Conte

Il futuro di Antonio Conte in panchina potrebbe subire una svolta improvvisa sul calciomercato. Le novità per il futuro del tecnico

Antonio Conte ci ha abituato ad accettare e superare grandissime sfide, l’ultima delle quali rappresentata dallo scudetto vinto con l’Inter. Il tecnico ex Juventus è ora libero in attesa di una nuova avventura, ma che potrebbe presto arrivare e non in Italia. La situazione in casa Arsenal è, infatti, sempre più bollente e potrebbe vivere un nuovo ribaltone. L’inizio di stagione da parte di Mikel Arteta è stato molto negativo e la società potrebbe decidere di imporre una nuova svolta alla guida tecnica. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma e Haaland alla Juventus, l’annuncio che scuote il calciomercato

Calciomercato, nuova svolta con Conte in panchina: accelerazione in Premier

I Gunners, quindi, potrebbero tentare una nuova via in panchina. Come riporta ‘Sport Mediaset’, l’Arsenal insiste proprio per Conte come sostituto di Arteta, con i Gunners che stanno accelerando proprio per il tecnico ex Juventus. Il preferito per la panchina sarebbe proprio l’ex Inter: vedremo se dopo settimane di rumors la pista andrà a buon fine, permettendo all’allenatore leccese di tornare in pista dopo soli pochi mesi dall’addio ai nerazzurri.