Atalanta-Fiorentina, i convocati di Gasperini: out Muriel, c’è Zapata

Sono 21 i convocati di Gasperini per la sfida tra Atalanta e Fiorentina, presenti Zapata e Koopmeiners, out Muriel

Sono 21 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida tra Atalanta e Fiorentina, in programma domani a Bergamo alle 20.45. I nerazzurri, che martedì esordiranno in Champions League allo Estadio de la Ceramica contro il Villarreal, non potranno contare su Luis Muriel, ex della gara. Presente invece Duvan Zapata, così come Juan Musso, che rientrerà solo in serata.

Questi i convocati del tecnico nerazzurro:

Portieri: Musso, Sportiello, Rossi

Difensori: Palomino, Toloi, Zappacosta, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Lovato, Maehle, Gosens

Centrocampisti: Pasalic, Pessina, De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Miranchuk

Attaccanti: Ilici, Piccoli, Zapata