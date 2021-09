US Open 2021, Berrettini si ferma ai quarti: Djokovic passa in quattro set

Non riesce l’impresa a Matteo Berrettini contro il numero 1 del mondo Djokovic: l’italiano si arrende in quattro set nei quarti degli US Open

Ci ha riprovato anche stavolta Matteo Berrettini, ma non è bastato. Dopo la finale persa a Wimbledon, nella notte italiana l’italiano si è dovuto arrendere nuovamente a Novak Djokovic. Con lo stesso risultato: 1-3 con il primo set vinto proprio da Matteo al tie break. Ma come al solito il serbo numero uno al mondo si è puntualmente trasformato, come da copione, mettendo in fila un set dopo l’altro: alla fine è 6-7, 6-2, 6-2, 6-3. Berrettini si ferma ai quarti di finale dello US Open 2021 mentre Djokovic continua la rincorsa al Grande Slam, ovvero conquistare tutti e quattro i major nello stesso anno solare. Un’impresa che non riesce dal 1969, firmata Rod Laver. Sulla strada di Nole in semifinale ci sarà Alexander Zverev, campione olimpico.