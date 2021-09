Rientro turbolento per Mancini dopo la vittoria contro la Lituania a causa dei lavori: un imprevisto che ha fatto andare su tutte le furie il ct

L’Italia ieri sera ha vinto per 5-0 la partita contro la Lituania che ha costituito forse il passo decisivo verso la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. La Svizzera ha infatti pareggiato in casa dell’Irlanda del Nord e ora è obbligata a vincere le due partite in meno rispetto agli Azzurri almeno per agguantarla al primo posto in classifica. Un 5-0 che ha però mostrato un Mancini raggiante nel postpartita, consapevole del fatto che non fosse così semplice e scontato portare a casa i tre punti dopo due pareggi con critiche annesse e diversi infortuni. Ma la serata della Nazionale non è terminata al Mapei Stadium con le interviste e il commento sull’infortunio e il post sui social di Sensi.

Di ritorno da Reggio Emilia in auto, infatti, per il ct c’è stata una piccola disavventura sull’autostrada, trovata chiusa per lavori ma senza preavviso. E Mancini ha deciso di sfogarsi e raccontare l’accaduto direttamente sul suo Instagram: “Queste sono le autostrade italiane, arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi”. Con tanto di tag ad ‘Autostrade per l’Italia’.

Una ‘story’ che senza dubbio ha spiazzato il suo milione e passa di followers su Instagram, soprattutto per i toni coloriti anche in sottofondo.