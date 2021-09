La prova di Federico Bernardeschi in Nazionale è stata sicuramente sufficiente in nazionale. Lo juventino vive una doppia vita tra club e Italia

Lo strano caso di Federico Bernardeschi continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. Altra prova di ottimo spessore per l’esterno della Juventus con la maglia della Nazionale, seppur contro un avversario non proprio esaltante come la Lituania. Al netto del peso della partita, il classe 1994 ex Fiorentina con la maglia dell’Italia appare maggiormente ‘libero’ di esprimersi anche dal punto di vista tecnico e delle giocate, come da lui stesso ammesso qualche mese fa quando disse: “Qui (riferendosi all’Italia) mi fanno rischiare la giocata”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ad esplorare meglio la situazione di Bernardeschi ci ha pensato il collega Paolo Bargiggia sul suo sito, sottolineando appunto come alla corte di Mancini il laterale bianconero sia più libero tatticamente, ma soprattutto psicologicamente. Il rendimento negativo alla Juventus potrebbe essere quindi da ricercare anche in un pubblico molto esigente che contribuisce ad aumentare il peso delle sue partite. In questo senso servirà la mano di Allegri ma anche degli stessi tifosi juventini che dovranno scegliere se criticare e fischiare meno Bernardeschi, oppure continuare sulla linea già intrapresa. Una linea questa delle critiche che potrebbe ‘stufare’ ulteriormente il ragazzo che ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2022 ed ha un futuro ancora tutto da delineare: permanenza o addio.