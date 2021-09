UFFICIALE | Infortunio in nazionale: è costretto a saltare la sfida!

Diego Godin, difensore centrale e leader dell’Uruguay, ha accusato un infortunio che lo costringerà a saltare la gara contro l’Ecuador: le ultime

Niente Diego Godin per l’Uruguay che sarà impegnato stanotte contro l’Ecuador in occasione dell’ultima sfida della sosta per le nazionali. Secondo il comunicato ufficiale emesso dalla federazione della nazione sudamericana, l’ex giocatore dell’Inter ed attualmente al Cagliari ha avuto un riacutizzarsi della tendinopatia alla rotula sinistra.

Restano inoltre da valutare le sue condizioni per la sfida che vedrà il Cagliari impegnato in casa contro il Genoa in occasione del ritorno del campionato di Serie A. Non solo, attenzione anche alla Lazio di Sarri nella quarta giornata.