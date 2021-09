Dybala e Ronaldo distrutti | Ne ha davvero per tutti

Dybala e Cristiano Ronaldo nel mirino, il commento di un ex Juventus sui due è piuttosto duro: la polemica

La sfida che attende Allegri, a partire da Napoli-Juventus, è molto impegnativa. Il tecnico livornese è chiamato a risollevare i bianconeri, ma per Massimo Mauro sarà difficile competere per lo scudetto: “Dovrà fare i miracoli o sarà dura competere con Inter e Milan – spiega a ‘Tuttosport’ – Stesso discorso per il Napoli, che però non ha l’obbligo di vincere. La chiave per la Juve in questo momento è proteggere il portiere e poi si vede, la difesa a tre è un’idea”.

Juventus, Massimo Mauro spara a zero su Dybala e Ronaldo

L’ex bianconero ci va pesante su Dybala e Cristiano Ronaldo, le due figure che polarizzano il dibattito attorno alla squadra torinese. Sull’argentino, dice: “E’ un giocatore bellissimo da vedere, ma non ha mai dato la sensazione a un allenatore di ritenerlo indispensabile. Spero per la Juve che io possa sbagliarmi”. Su CR7, ancora più duro: “Mancherà, ma deve togliersi dalla testa di essere il più grande di sempre. Ce ne sono molti altri prima di lui”.