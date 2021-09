La Roma blinda Pellegrini, c’è la data chiave per il contratto

La Roma e Lorenzo Pellegrini vicini ad allungare il loro matrimonio, fissato l’appuntamento per il prolungamento del contratto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Dopo la pausa nazionali, la Roma ritrova Lorenzo Pellegrini, pronto a prendersi un ruolo da protagonista in questa stagione. Mourinho crede molto in lui, il centrocampista lavora per essere a disposizione dei giallorossi per la sfida con il Sassuolo di domenica sera dopo il problema fisico accusato in Nazionale. E intanto, ci si avvicina a grandi passi al suo rinnovo di contratto.

LEGGI ANCHE >>> Diawara è rientrato a Roma dalla Guinea | Le sue prime parole

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’accordo con i capitolini è in scadenza nel 2022, ma, come anticipato da Calciomercato.it, il rinnovo tra la Roma e Pellegrini è vicinissimo. Pronto per lui un ingaggio da 3,5 milioni di euro, secondo il ‘Corriere dello Sport’ il ds della Roma Tiago Pinto ha già fissato l’appuntamento con gli agenti del giocatore per la prossima settimana. Si attende a questo punto solo la fumata bianca.