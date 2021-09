Inter, tifosi in delirio per il prossimo calciomercato | “Prendiamolo”

Giacomo Raspadori ha impressionato nella sfida contro la Lituania con una prestazione a tutto tondo che ha attirato anche l’attenzione dei tifosi sui social

Grande impatto per Giacomo Raspadori nella sfida vinta 5-0 sulla Lituania e giocata da titolare. Il centravanti del Sassuolo ha giocato al centro dell’attacco dell’Italia offrendo una grande prova di qualità e sostanza, mettendo a referto un gol, propiziandone un altro e lavorando al meglio con la squadra in fase di raccordo. Una prova a tutto tondo che ha ben impressionato anche i tifosi che sui social hanno subissato di elogi il talentino di casa Sassuolo. Raspadori è dunque destinato a divenire uomo mercato in futuro dopo essere già stato accostato a big come l’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, i tifosi invocano Raspadori: “Compriamolo subito”

Proprio i tifosi dell’Inter hanno invocato a gran voce l’acquisto di Raspadori da parte del club di Zhang che potrebbe pensarci già a gennaio, sebbene il Sassuolo chieda 25 milioni di euro. Ecco alcuni messaggi:

#Inter prima che il valore aumenti a dismisura e arrivi qualcuno con tanti soldi e ce lo porta via… compriamo #Raspadori poi lo lasciamo in prestito… fortissimo 😊 — 💙 ALE T. 🖤 (@AleTilli) September 9, 2021

Marotta fammi questo miracolo e portami #Raspadori all’Inter — Jacopo (@JcpZotti) September 8, 2021