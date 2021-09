Non solo Kessie, il Psg pregusta un altro scippo in Serie A a zero

Non c’è solo Kessie nelle mira del Psg per la prossima stagione: i francesi mirano ad un altro big della Serie A

Il Psg protagonista assoluto del mercato estivo appena concluso, è pronto a dominare la scena anche nelle prossime sessioni di calciomercato. Leonardo punta gli occhi anche sulla Serie A dove non mancano le occasioni. Dell’interesse per Kessie si è discusso molto negli ultimi giorni, ma anche sull’altra sponda dei Navigli c’è il nome che fa gola al Psg. Come riferisce ‘le10sport.com’, infatti, Marcelo Brozovic resta uno dei possibili obiettivi della squadra di Pochettino. In scadenza di contratto nel 2022, per il croato la trattativa per il rinnovo non è ancora decollata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, anche il Psg su Brozovic

Il padre-agente del centrocampista è stato a Milano nei giorni scorsi ma non ci sono stati incontri. Possibile un ritorno nelle prossime settimane per provare a discutere del prolungamento del contratto.

Uno scenario nel quale potrebbe inserirsi il Psg che non avrebbe problemi a presentare a Brozovic un’offerta in linea con la richiesta di circa sei milioni di euro fatta all’Inter.