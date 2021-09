VIDEO CM.IT | Lazio, Zaccagni in clinica per le visite mediche

Mattia Zaccagni alle visite mediche con la Lazio, il nuovo giocatore biancoceleste svolge l’iter per essere a disposizione di Sarri.

Mattinata di visite mediche per Mattia Zaccagni. L’attaccante della Lazio in arrivo dall’Hellas Verona si è sottoposto ai controlli per ottenere l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio si allenerà á Formello. La gara contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro, è già nel mirino.