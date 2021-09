SONDAGGIO CM.IT | Rinvio Napoli-Juventus, decisione presa

Il sondaggio di Calciomercato.it non lascia alcun tipo di dubbio: decisione presa sulle sorti di Napoli-Juventus

Aleggiano dubbi e perplessità sulla partita in programma sabato tra Napoli e Juventus. Dubbi legati soprattutto al discorso dei nazionali. Tra i sudamericani che dovranno giocare nella notte tra giovedì e venerdì le ultime gare di qualificazione fino agli altri nazionali impegnati e usciti acciaccati dai vari match.

A tal proposito Calciomercato.it ha chiesto tramite il proprio account Twitter quale sarebbe la decisione più corretta in merito ad un possibile rinvio della super sfida del Maradona. Per il 58,6% dei votanti, la gara non sarebbe da rinviare e quindi sarebbe giusto giocarla come da programma. Il 41,4% si è invece detto favorevole al rinvio del match.