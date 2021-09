Nuovo addio a Sky: Alciato lascia dopo 17 anni

Ancora un addio nella famiglia di Sky che perde anche Alessandro Alciato. Ad annunciarlo lo stesso giornalista su Instagram

Si interrompe dopo 17 anni il lungo matrimonio di lavoro tra Alessandro Alciato e Sky. Il noto giornalista sportivo ha annunciato il tutto con un bel messaggio d’addio sul suo profilo Instagram: “Lascio Sky, dopo 17 anni. Oggi è stato il mio ultimo giorno. È difficile prendere sonno perché inizia una rincorsa contro il tempo, non quello che verrà, ma il tempo che è stato”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Alciato ha scritto: “Grazie per avermi voluto. Per avermi designato su Ascoli-Milan, il mio primo bordocampo (guardavo lo stadio Cino e Lillo Del Duca e vedevo il Santiago Bernabeu, poi ci sono arrivato) e da lì tutto è partito. Ma soprattutto sono stato a Coverciano. Mi è capitato di piangere in un angolo, per la semplice emozione di esserci. C’ero all’Olympiastadion di Berlino il 9 luglio 2006 e a Wembley l’11 luglio 2021, dove Chiellini mi ha abbracciato e Verratti regalato la sua maglia. Mi sono commosso. Non si chiama debolezza, si chiama felicità assoluta. E non me ne vergogno. Arrivederci Sky, grazie di tutto. Di cuore. 17 anni sono volati. A 18 si diventa maggiorenni. Si esce di casa. Ma casa, resterà per sempre tale”.