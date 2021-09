Bufera Napoli-Juventus, arriva la sentenza: “E’ una partita falsata”

Continua a far discutere il big match di sabato pomeriggio tra Napoli e Juventus: tanti nazionali potrebbero saltare l’anticipo del ‘Maradona’

E’ caos Nazionali per la ripartenza nel weekend della Serie A. Il campionato italiano ha deciso di non rinviare nessuna sfida, come successo invece nella Liga spagnola dove sono state posticipate due gare. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ad essere oggetto del contendere è in particolare il big match del ‘Maradona’ tra Napoli e Juventus che rischia di avere tanti assenti illustri nell’anticipo di sabato pomeriggio. I sudamericani delle due squadre rientreranno non prima di venerdì sera in Italia e difficilmente potranno essere della partita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Napoli-Juventus, è caos nazionali: “Partita da rinviare”

Sulla questione si è espresso piuttosto seccamente Ilario Di Giovambattista nella sua analisi a ‘Radio Radio’: “Visto quello che sta succedendo con le Nazionali, Napoli-Juve mi sembra una partita falsata“. A queste dichiarazioni si aggiunge anche il commento del giornalista Tony Damascelli: “Non è un problema di Napoli o Juventus, ma dell’organizzazione del calcio italiano. Bisognava agire come hanno fatto nella Liga, rinviando alcune partite. Il problema è che ci sono troppi intoccabili nel nostro sistema calcio”.