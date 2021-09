Koeman, che stoccata: “Altri giocatori erano migliori di lui”

Barcellona, Koeman replica allo sfogo di Pjanic: “Abbiamo provato, ma altri giocatori erano migliori di lui”

Dopo una deludente stagione a Barcellona, Miralem Pjanic, dopo un lungo accostamento alla Juventus, è approdato ad Istanbul per essere un nuovo giocatore del Besiktas. Con i bianconeri del Bosforo, il giocatore bosniaco è pronto a rilanciarsi, ma non ha nel frattempo risparmiato frecciate al suo ex allenatore. Pjanic ha espresso infatti commenti di disapprovazione su quella che è stata la gestione di Ronald Koeman nei suoi confronti.

In un’intervista al ‘Mundo Deportivo’, Koeman ha replicato alle parole del classe 1990: “Credo ci sia un po’ di frustrazione nelle sue parole. Però per quella che è la nostra idea di gioco, i movimenti con e senza palla, ha perso il confronto con altri centrocampisti. Non c’è altro. E’ stato complicato, abbiamo provato e alla fine abbiamo visto che altri giocatori erano migliori di lui”.