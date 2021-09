Il piano di Eriksen: gli ultimi aggiornamenti tra Inter, visite e campo

Christian Eriksen e un ritorno alla normalità che sta proseguendo, in attesa dei risvolti sportivi. Gli ultimi aggiornamenti sul danese e il suo futuro

L'Inter ha iniziato bene la stagione con due vittorie in campo, ma con un grande assente, protagonista nell'ultimo campionato, quello che ha portato lo scudetto. Stiamo parlando di Christian Eriksen. Il trequartista danese, dopo il malore accusato nella partita di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia, sta cercando di recuperare in tranquillità ed è ora a Milano. Uno stop forzato dall'attività agonistica e dal calcio giocato che non vuol dire resa, anzi.

Arrivano informazione man mano sempre più confortanti sul calciatore ex Tottenham, in attesa di novità salienti sul suo possibile ritorno in campo. E intanto ci sono nuovi aggiornamenti sul percorso del calciatore e il programma che lo attende nelle prossime settimane. Tra qualche giorno, il campione dell'Inter dovrebbe tornare a Odense e trovare ulteriore tranquillità, poi tra un mese, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', un appuntamento essenziale per il suo futuro.

Il piano per il futuro di Eriksen: visita cardiologica e possibile ritorno agli allenamenti

Tra un mese, infatti, è prevista una nuova visita di controllo con i dottori danesi che stanno seguendo il suo percorso sanitario, in contatto costante anche con il professor Volpi e il suo staff. Proprio in quell’occasione potrebbe arrivare un ritorno ai primi allenamenti, ancora individuali. Cyclette, giri di campo, l’utilizzo del pallone, per il processo di riatletizzazione graduale. In attesa di sciogliere i dubbi sul suo ritorno in campo in Serie A, Eriksen è anche in contatto costante con il mondo Inter. De Vrij fa da tramite, gli aggiornamenti con la squadra sono continui: i tifosi sperano e tutto il mondo del calcio di rivederlo presto all’opera.