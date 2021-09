Diawara è rientrato a Roma dalla Guinea | Le sue prime parole

Amadou Diawara è tornato nella capitale dopo il colpo di Stato in Guinea che ha fatto saltare la partita contro il Marocco

Paura alle spalle per Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma è partito ieri dalla Guinea dopo il colpo di Stato che ha bloccato la nazionale in un hotel a Conakry. A differenza dei giocatori del Marocco, con cui era in programma una partita di qualificazione ai Mondiali, ripartiti già domenica in serata, la Guinea ha potuto decollare solo ieri verso Parigi, per poi tornare ognuno nel proprio paese.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Poco fa Diawara è arrivato a Fiumicino e ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha tranquillizzato tutti: “È stata più paura che altro. Fortunatamente è andato tutto bene. Sono contento di essere tornato a Roma”. Ora il giocatore, per cui in queste ore si è aperto un discorso di cessione col Galatasaray, è da valutare in visto della ripresa del campionato.