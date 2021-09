Cassano nel mirino, difesa a spada tratta: “È una castroneria”

Nei giorni scorsi, Antonio Cassano è stato protagonista di un commento al vetriolo su Ciro Immobile, bomber dell’Italia e della Lazio

Non si placano le polemiche sulle prestazioni di Ciro Immobile, bomber della Lazio, con la maglia dell’Italia di Roberto Mancini. Stasera non sarà disponibile per la sfida contro la Lituania, ma a far discutere ancora sono le parole di Antonio Cassano. L’ex calciatore, parlando del 31enne attaccante di Torre Annunziata, si è lasciato andare a giudizi decisamente tranchant: “Immobile non sa giocare a calcio, ha paura proprio“. Sulla questione è intervenuto il giornalista Mauro Suma, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Immobile è un grande giocatore nella Lazio, in Nazionale fa fatica. Cassano ha detto che non è capace di giocare a pallone, è chiaramente una castroneria. Ma per questioni tattiche con l’Italia, nonostante la grande fiducia di Mancini, le prestazioni sono un po’ così. Traslato in Nazionale, è un giocatore diverso”.