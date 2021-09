Italia, azzurro bersagliato | “Il più scarso con i piedi”

Tante critiche verso il terzino dell’Italia Cristiano Biraghi per il suo primo tempo che sta giocando contro la Lituania

Al Mapei Stadium si sta disputando la partita tra Italia e Lituania, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri di Roberto Mancini stanno dando spettacolo, col ‘padrone di casa’ Raspadori in gran forma, insieme all’altro giovane, Moise Kean. Ma c’è un giocatore dell’Italia che non sta giocando allo stesso livello degli altri: si tratta di Cristiano Biraghi, autore di diversi cross sballati che non hanno soddisfatto i tifosi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Italia-Lituania, quante critiche per Biraghi

Sono infatti pervenute alcune critiche sui social da parte dei tifosi dell’Italia nei confronti di Biraghi. Gli azzurri sono comunque in vantaggio contro la Lituania per 4-0 dopo due pareggi consecutivi. Di seguito, i tweet.

I cross di Biraghi non mi erano mancati per niente — LG (@xstefyhere_) September 8, 2021

Biraghi manco con questi — Matteo Dentini (@MatteoDentini) September 8, 2021

Remember when some inter fans were missing Biraghi? My god he’s awful 😭 — Sam 🇲🇹 (@SamwelMLT) September 8, 2021

#ItaliaLituania Papà: “Di quelli in campo il più scarso ‘con i piedi’ è #Biraghi” — massi_fina (@Massi_Fina) September 8, 2021