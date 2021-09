Pogba più Haaland: ecco il clamoroso piano per il 2022

Pogba e Haaland: il Real Madrid starebbe pensando al clamoroso doppio colpo insieme a Mbappé. Tutti i dettagli

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il Real Madrid si candida ad essere la grande protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. Mbappé è sfumato a causa della resistenza del Paris Saint-Germain, ma il suo arrivo in Spagna sembra solo rimandato. E salvo sorprese avverrà a parametro zero nel 2022, quando scadrà il suo contratto col PSG. Ma non solo. Florentino Perez sembra infatti intenzionato a tornare prepotentemente sul mercato, mettendo a segno altri due colpi clamorosi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Il Napoli ha scelto: Mirante può arrivare solo in un caso

Non solo Mbappé: il Real Madrid ci prova anche per Pogba e Haaland!

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, Florentino Perez starebbe sondando il terreno anche per il doppio colpo Pogba–Haaland: il centrocampista francese, come Mbappé, è in scadenza di contratto nel 2022. I ‘Blancos’ avrebbero avviato i colloqui con il suo agente, Mino Raiola, per l’arrivo a zero. Con il potente procuratore gli spagnoli starebbero sondando anche la stella del Borussia Dortmund, che potrebbe arrivare tramite la clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Entrambi rappresentano dei veri e propri sogni di calciomercato anche per la Juventus: i bianconeri sono avvisati.