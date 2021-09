Mancini perde un altro titolare: lascia il ritiro per motivi personali!

Mancini perde anche Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli lascia il ritiro per motivi personali. Rientra nel club anche Immobile

Arriva un'altra importante defezione per l'Italia alla vigilia della sfida alla Lituania in programma domani, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Mancini, che dovrà già fare a meno di Zaniolo e Immobile, perde anche Lorenzo Insigne.

Come riportato da ‘Sky Sport’, il capitano del Napoli lascia il ritiro di Coverciano per motivi personali. Torna nel proprio club di appartenenza anche Ciro Immobile, che è invece alle prese con un risentimento muscolare. Entrambi non saranno dunque della partita domani contro la Lituania.