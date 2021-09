Lazio, caso tamponi: oggi la riunione del Collegio di garanzia del Coni

Giornata decisiva in casa Lazio sul caso tamponi: nelle prossime ore la riunione del Colleggio di garanzia del Coni

Il giorno della verità. L'ultimo atto sportivo sul caso tamponi della passata stagione ci sarà oggi pomeriggio (ore 15) al Collegio di garanzia a Sezioni Riunite presso il Coni, a Roma.

Verranno discussi i ricorsi del presidente della Lazio, Claudio Lotito, inibito per 12 mesi (rischia di decadere dalla carica di consigliere federale), del club, multato per 200 mila euro, e dei medici squalificati per un anno, Fabio Rodia, coordinatore ortopedico, e Ivo Pulcini, responsabile sanitario biancoceleste. Il Collegio di garanzia, presieduto dall’ex ministro degli Esteri, Franco Frattini, non giudicherà sul merito.