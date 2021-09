SONDAGGIO CM.IT | Via gratis: per la Juventus la perdita peggiore

Il sondaggio di Calciomercato.it non lascia alcun tipo di dubbio: per la Juventus l’addio sarebbe la perdita più grave

La Serie A fa i conti con i giocatori in scadenza di contratto. Una situazione che prima riguardava soprattutto calciatori non di primo livello ma che ora tocca da vicino anche i big. Ne sanno qualcosa le grandi del nostro campionato, ognuna con una situazione che rischia di fuggire dal controllo. La Juventus fa i conti con le richieste di Dybala, Napoli e Insigne sembrano destinati all’addio, mentre Kessie fa temere un altro addio a zero al Milan e l’Inter cerca di convincere Brozovic a prolungare il contratto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato.it ha chiesto tramite il proprio account Twitter quale sarebbe la perdita peggiore e il risultato non lascia dubbi: l’eventuale addio di Dybala alla Juventus a zero sarebbe la perdita più grave per il 48% di chi ha risposto al nostro sondaggio. A seguire c’è la grana Kessie per il Milan (30,7%), quindi Insigne (11,3%) e Brozovic (10%).