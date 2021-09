Per l’Italia è emergenza totale: altri due azzurri si fermano

Per l’Italia è emergenza totale in vista della gara contro la Lituania: si fermano altri due azzurri, a rischio anche il campionato

E’ emergenza Italia in vista della gara contro la Lituania. Dopo aver mandato a casa Verratti e Pellegrini, Roberto Mancini rischia di perdere altri due calciatori. Problemi fisici accusati alla vigilia della sfida della Nazionale da Nicolò Zaniolo e Ciro Immobile. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il 22enne della Roma è stato fermato da una contusione e non ha preso parte all’allenamento con il resto del gruppo. L’attaccante della Lazio, già al centro delle polemiche per le sue prestazioni non sufficienti, ha accusato un problema ad un flessore: per lui c’è il rischio di dover saltare anche la gara di campionato contro il Milan. Il bomber biancoceleste era destinato a non partire comunque dal primo minuto nella partita di domani sera dopo aver preso parte dall’inizio ai due precedenti match.