Insigne zittisce le critiche: la certezza su Italia-Lituania

"Non ho letto i giornali". Lorenzo Insigne 'oscura' le critiche che sono piovute addosso alla Nazionale dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera. Al fianco di Mancini nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lituania, il capitano del Napoli ha risposto alle ultime critiche ricevute dai campioni d'Europa: "Non dobbiamo pensare a quel che succede fuori o a cosa dicono gli altri. Sappiamo la nostra forza e non ci dobbiamo far influenzare da nessuno. Restiamo concentrati, lavoriamo e possiamo toglierci altre soddisfazioni".

Insigne continua: “C’è mancata precisione sotto porta ma abbiamo creato tanto. Dobbiamo rimanere tranquilli: se ci riusciamo, facciamo un grande calcio. Dispiace non essere riusciti a vincere con Bulgaria e Svizzera ma non diamogli troppo peso. Domani faremo una grande prestazione e faremo gol”.