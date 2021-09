Accordo a 35 milioni: Icardi a gennaio in Serie A

Icardi può tornare in Serie A già a gennaio: possibile addio al PSG per 35 milioni di euro. Tutti i dettagli

Mauro Icardi è destinato a far parlare ancora di sé anche nelle prossime sessioni di calciomercato. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, infatti, la Juventus ha fatto un tentativo con il PSG per riportare l’argentino in Italia. Tuttavia, la società parigina non ha aperto alla cessione anche per i tempi piuttosto ristretti. Il futuro dell’ex capitano dell’Inter rimane però in bilico e non è escluso che Cherubini possa tornare alla carica già a gennaio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Icardi alla Juventus: possibile arrivo a gennaio per 35 milioni di euro

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, Icardi è la priorità della Juventus in vista del calciomercato invernale. Il club bianconero potrebbe tornare subito all’assalto del centravanti classe 1993, che dal canto suo farebbe volentieri ritorno in Serie A. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, con il PSG che valuta il giocatore 35 milioni di euro. Icardi-Juve non è affatto finita: si profilano mesi piuttosto caldi sull’asse Torino-Parigi.