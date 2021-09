Sosta indigesta al Presidente: Inter, Milan e Juventus nel mirino

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, tuona contro le big impegnate in Champions League. Le sue parole

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha fatto visita questa mattina al “Viola Park”. Il patron della squadra viola ha anche commentato il calendario dopo la sosta per le Nazionali, lanciando una frecciata alle big. Ecco le sue dichiarazioni riportate da ‘violanews.com’: “Ho parlato con Italiano, qualcosa bisogna fare per questi giocatori che partono per il Sudamerica e l’Africa con la nostra partita fissata per sabato. Non è giusto, le squadre che giocano in Champions non devono avere la priorità su squadre come la Fiorentina. Bisogna parlarne in Lega, non è giusto venire penalizzati“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Infine, Commisso è tornato anche sul futuro di Dusan Vlahovic: “Ho parlato con il ragazzo e credo che voglia restare. Speriamo che il contratto si faccia, ma una cosa alla volta. Vediamo quando ritorna”.