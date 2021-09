McKennie via subito: la Juventus manda KO Mourinho con lo scambio

La Juventus pensa al futuro di Weston McKennie: prospettive di scambio per il centrocampista e José Mourinho viene tagliato fuori

La Juventus ha chiuso il calciomercato con diversi innesti e importanti variazioni. Impossibile non citare l’addio di Cristiano Ronaldo, ma anche a centrocampo le novità sono arrivate. L’arrivo di Manuel Locatelli ha sicuramente costituito un plus importante per Massimiliano Allegri, ma poi altre manovre erano attese tra entrate e uscite, che non sono arrivate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Un profilo che sicuramente ha catturato l’attenzione negli ultimi giorni di mercato è quello di Weston McKennie. Il centrocampista è stato al centro delle attenzioni e in bilico nei piani bianconeri, ma poi è rimasto. Nelle prossime settimane, un nuovo nome potrebbe entrare nelle mire della Juventus e interessa anche alla Roma.

La Juventus punta Douglas Luiz con McKennie nello scambio

McKennie potrebbe interessare e non poco in Premier League, dove l’Aston Villa è pronto ad accoglierlo. La trattativa potrebbe decollare attraverso uno scambio. Il centrocampista bianconero potrebbe rientrare in una trattativa con Douglas Luiz, come riporta ‘Calciomercatoweb’. Il calciatore piaceva anche alla Roma di José Mourinho, ma potrebbe rientrare nell’affare con i bianconeri e tagliare fuori proprio i capitolini. Vedremo se l’affare si surriscalderà nelle prossime settimane.