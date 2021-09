Disaccordo allenatore-presidente | Inter, via libera per il colpaccio

Il Chelsea appare intenzionato a cedere Marcos Alonso. Il calciatore potrebbe tornare in Italia: Inter alla finestra. La situazione

Futuro in bilico per Marcos Alonso. Il terzino spagnolo – come è noto – è stato proposto all’Inter nell’affare Romelu Lukaku. Il calciatore nonostante sia un profilo che piace è stato rifiutato dai nerazzurri, che hanno preferito un’offerta solo in denaro da parte del Chelsea.

E’ evidente che l’ex Fiorentina non sia proprio considerata una prima scelta dal club londinese ma Tuchel non sembra essere dello stesso avviso. Il tedesco ha, infatti, puntato con forza su di lui: Alonso, anche in questo inizio di stagione, è stato un titolare indiscusso, giocando sia nei tre match di Premier League, contro Crystal Palace, Arsenal e Liverpool, sia contro il Villarreal, in Supercoppa Europea. Come riporta ‘TeamTalk’, la volontà del Chelsea sarebbe, comunque, quella di cedere Alonso a gennaio, magari proprio all’Inter. L’addio dello spagnolo permetterebbe a Ben Chilwell di giocare con continuità.