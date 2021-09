Marotta: “Al limite del disfattismo” | Annuncio sul mercato dell’Inter

Beppe Marotta parla del rinnovo di Lautaro Martinez e dell’ultimo calciomercato che ha visto partire Lukaku e Hakimi

Manca praticamente solo l’annuncio ufficiale ma il rinnovo di Lautaro Martinez, con l’Inter, sembra ormai cosa fatta. Beppe Marotta – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – parlando della firma dell’argentino, appare davvero tranquillo: “Siamo a buon punto per il suo rinnovo contrattuale così come per quelli dei suoi compagni di squadra – afferma l’Amministratore Delegato dei nerazzurri -. Posso dire che sotto questo punto di vista non abbiamo grossi problemi“. Sul tavolo, chiaramente, ci sono anche i rinnovi di Brozovic e Barella.

Marotta è tornato sul mercato estivo, che ha portato a tanti cambiamenti, per via delle cessioni di Hakimi e Lukaku: “Abbiamo dovuto agire in modo davvero veloce davanti a delle problematiche che si sono create, ma questo fa parte del gioco – ammette l’Ad – Devo dire che ho dei collaboratori, come Piero Ausilio, Baccin e il resto della squadra, che sono molto bravi e siamo riusciti a ricreare e ricompattare un ambiente che, magari a chi ci vedeva dall’esterno, poteva sembrare al limite del disfattismo”.