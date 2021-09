Il nuovo gioiello di Di Francesco, la big lo ha già messo nel mirino

Matteo Cancellieri protagonista in questo inizio di stagione anche con l’under 21, l’Atalanta lo ha già messo nel mirino

Il percorso sull’asse Verona-Bergamo lo ha intrapreso Matteo Lovato nel corso dell’estate, ma non è detto che in futuro anche un altro giovanissimo azzurro possa compiere lo stesso tragitto. Di Francesco lo ha lanciato in queste prime giornate di campionato e ha assaggiato già la maglia della nazionale under 21, con cui è andato a segno nella sfida contro il Lussemburgo. Si tratta di Matteo Cancellieri, classe 2002, prodotto del settore giovanile della Roma che ha lasciato la capitale per il Veneto nell’affare che ha portato Kumbulla in giallorosso.

Prime impressioni più che positive per quello che si può già identificare come il nuovo gioiellino a disposizione di Eusebio Di Francesco. Il tecnico, complice anche l’addio di Zaccagni, punterà molto sul giovane esterno offensivo romano, che potrà quindi mettersi in mostra nel corso della stagione. E le big sarebbero già vigili su di lui. Secondo ‘L’Arena’ è l’Atalanta, appunto, la squadra più interessata. I nerazzurri lo avrebbero già messo nel mirino e lo stesso Gasperini lo avrebbe consigliato al ds orobico Sartori, che certamente valuterà con grande attenzione nelle prossime settimane tutti i suoi progressi.