Sondaggio CM.IT | Italia, scelto il volto nuovo per la sfida alla Lituania

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: la scelta dei tifosi verso la Lituania

È ripartito con due pareggi il cammino dell’Italia campione d’Europa verso il Mondiale in Qatar. Per il primo posto nel girone diventa così decisiva la sfida di novembre contro la Svizzera. Mercoledì, però, gli azzurri tornano già in campo contro la Lituania. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 41,1% dei votanti darebbe spazio al neo attaccante della Juventus, Moise Kean. Seguono Zaniolo (27,1%), Raspadori (16,8%) e infine Lorenzo Pellegrini (15%).