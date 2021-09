Pelè operato per un tumore al colon: il messaggio di O’ Rey

Pelè ha confermato di aver subito un’operazione per la rimozione di un tumore al colon: il messaggio dell’ex fuoriclasse brasiliano

Ricoverato in ospedale da ormai sei giorni, Pelè ha confermato di essere stato operato per un tumore al colon. In un messaggio pubblicato su Instagram O’Rey ha spiegato: “Amici miei, grazie per i messaggi che mi avete dedicato – le parole dell’ex fuoriclasse brasiliano -. Ringrazio Dio perché mi sento bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il problema di salute non ha però tolto l’ottimismo a Pelè: “Sono abituato a festeggiare grandi vittorie insieme a voi – il post scritto dal brasiliano -. Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici”.