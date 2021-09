L’Inter esulta per il ritorno eccellente: già fissata la data!

In casa Inter è stata già fissata la data per il ritorno in campo di Alexis Sanchez, che mercoledì dovrebbe tornare ad allenarsi col gruppo di Inzaghi

Reduce da un problema muscolare accusato a inizio agosto, Alexis Sanchez sembra fialmente pronto al ritorno in campo. Nei giorni scorsi, nel suo programma personalizzato, l’attaccante ha iniziato ad allenarsi nuovamente col pallone e, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, da mercoledì potrebbe riaggregarsi al gruppo in vista del primo mini-ciclo da una partita ogni tre giorni. Simone Inzaghi può dunque sorridere per il nuovo ‘innesto’ tra gli attaccanti a disposizione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Vidal: “Problemi con l’Inter? Vi spiego”. Poi l’annuncio su Sanchez

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il rientro tra i convocati, per il cileno, dovrebbe però arrivare in vista del match di sabato 18 settembre in casa contro il Bologna. Più difficile vedere il suo nome tra i giocatori disponibili per la prossima gara contro la Sampdoria e l’esordio stagionale in Champions League in programma il 15 settembre contro il Real Madrid.