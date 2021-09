Niente Italia-Lituania: non ci sarà a causa del Covid-19

Il commissario tecnico della Lituania, Valdas Ivanauskas, non affronterà l’Italia, mercoledì prossimo. E’ risultato positivo al Covid

L’Italia di Roberto Mancini, che non potrà contare su Pellegrini e Verratti, affronterà la Lituania, mercoledì alle ore 20.45. Un match da vincere a tutti i costi. Non si può più sbagliare dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera.

In occasione della partita, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, gli avversari degli azzurri non potranno contare sul loro commissario tecnico, Valdas Ivanauskas, positivo al Covid-19. In panchina andrà il suo assistente Tomas Razanauskas.