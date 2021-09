“Sarebbe una follia” | Futuro Donnarumma: ipotesi clamorosa

A CMIT TV, è intervenuto Giovanni Capuano per parlare della situazione al PSG di Gigio Donnarumma. Le sue dichiarazioni

Contro Bulgaria e Svizzera Gigio Donnarumma ha collezionato le sue prime presenze stagionali. Il miglior giocatore di Euro 2020 non ha ancora fatto il suo esordio con la maglia del PSG, collezionando finora solo panchine alle spalle di Keylor Navas. Un inizio in salita, che forse non si aspettava nemmeno l’ex Milan. Navas dà ampie garanzie a Pochettino ed il portiere campione d’Europa avrà a che fare con la concorrenza dell’ex Real Madrid per tutta la stagione. Al punto che si è addirittura parlato dell’ipotesi prestito per il classe 1999. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | La Roma fa innervosire De Laurentiis: preso un giovane talento

CMIT TV | Donnarumma in prestito: le dichiarazioni di Capuano

A CMIT TV, il giornalista Giovanni Capuano si è espresso così sulla situazione di Donnarumma: “Sarebbe una follia immaginare da parte di Donnarumma e del suo entourage di considerare di andare in giro per l’Europa per cercare un prestito. Comprendo che agli inizi ci siano delle gerarchie da rispettare, però è un portiere forte. Non è certo andato a Parigi per fare esperienza o panchina, starà ai parigini trovare il modo di sfruttarlo bene”.