David Luiz smonta la fake news: “Scegliamo a cosa credere”

David Luiz, attualmente svincolato, è stato accostato a diversi club, alcuni anche italiani: il brasiliano si sfoga su Instagram

David Luiz è uno dei pezzi pregiati ancora sul mercato. Svincolato dopo aver terminato il suo contratto con l’Arsenal, il difensore brasiliano sta cercando una squadra che gli dia ancora fiducia. Negli ultimi giorni si è parlato di lui anche in ottica Serie A, con la Salernitana accostata al suo nome, così come la Lazio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Proprio in merito alle notizie sul suo futuro, David Luiz è intervenuto con un post su Instagram, smentendo le chiacchiere sul suo conto: “Ogni giorno una fake news diversa, ogni giorno un bugiardo diverso. Sta a noi scegliere a cosa vogliamo credere”.