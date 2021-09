CM.IT | Lascia la Serie A: il centravanti è in Turchia!

Stefano Okaka lascia l’Udinese. Il centravanti bianconero è pronto a firmare un contratto con il Basaksehir

A sorpresa, Stefano Okaka lascia l’Udinese e ovviamente la Serie A. L’attaccante italiano, ex Watford, è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Istanbul Basaksehir.

Per il calciatore, già in Turchia, come appreso da Calciomercato.it, è pronto un biennale, con opzione per il terzo anno. La firma arriverà una volta superate le visite mediche.