Prestito per quattro mesi: il comunicato UFFICIALE dell’Udinese

L’Udinese ha ufficializzato la cessione in prestito fino a gennaio di uno dei suoi giovane: Peter Micin si trasferisce in Slovacchia

L'Udinese ha ufficializzato una cessione in prestito. Il club friulano ha ceduto in prestito Peter Micin, centrocampista serbo classe 1998. "Udinese Calcio – si legge nella nota della società bianconera – comunica di aver ceduto allo Skf Sered Peter Micin. Il centrocampista serbo si trasferisce in Slovacchia a titolo temporaneo fino al 3 gennaio 2022″.

Micin era arrivato in Friuli nel 2018, disputando però appena due partite con la prima squadra