Ribery alla Salernitana, giocatore in arrivo per le visite mediche

Ribery vicino alla firma con la Salernitana, giocatore in viaggio verso la città campana per le visite mediche e l’annuncio ufficiale

Franck Ribery pronto a firmare con la Salernitana. L’ex campione di Bayern Monaco e Fiorentina, tra le altre, è in volo verso la Campania, dove è atteso per le visite mediche di rito prima della firma coi granata. Il giocatore lo ha fatto capire stamane tramite una storia postata sul profilo Instagram. Per lui è già pronto un contratto annuale fino a giugno 2022 con ingaggio da 1,5 milioni di euro netti più bonus.

Classe 1983, Ribery è reduce da due discrete stagioni con la maglia della Fiorentina. Il suo bottino in terra toscana è stato di 5 gol e 10 assist in 50 presenze totali. Per lui ora si prospetta un anno di grande sacrificio per aiutare i ragazzi di Fabrizio Castori nel difficile obiettivo salvezza.