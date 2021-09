L’erede di Ronaldo arriva a gennaio, lo scambio che stuzzica la Juve

La Juventus potrebbe mettere in piedi uno scambio con il Chelsea per trovare l’erede di Cristiano Ronaldo: a gennaio la strada può essere percorribile

Alla Juventus serve un innesto in attacco: l’arrivo di Moise Kean non può colmare la partenza di Cristiano Ronaldo ed è per questo che la dirigenza bianconera a gennaio tornerà subito sul mercato per trovare l’innesto giusto da inserire nella rosa di Allegri. Incassato il ‘no’ del Paris Saint-Germain per Mauro Icardi, adesso Cherubini potrebbe fare un tentativo per Timo Werner, chiuso al Chelsea dall’arrivo di Romelu Lukaku. A riportarlo è ‘Calciomercatonews.com’.

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Ronaldo

Werner è alla ricerca del riscatto dopo una prima annata negativa con la maglia dei ‘Blues’, per questo Torino potrebbe rappresentare la soluzione migliore per rilanciarsi. Lukaku che gli ha soffiato il posto da titolare gli ha precluso ogni possibile seconda chance a Londra, spingendolo di fatto verso la Serie A. Sul piatto c’è il possibile scambio con Kulusevski, che parte alle spalle di Chiesa nelle gerarchie di Allegri e allo stato attuale è una riserva. Entrambi i calciatori hanno una valutazione da 40-45 milioni di euro e lo scambio potrebbe avvenire alla pari.