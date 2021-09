La Juventus affonda il colpo in casa Barcellona: lo vuole Allegri

La Juventus si muove sul calciomercato alla ricerca di profili adatti per il suo attacco. In casa Barcellona, Allegri ne ha puntato uno in particolare

La Juventus ha chiuso il calciomercato con l’addio di Cristiano Ronaldo. Un addio pesantissimo che inevitabilmente ha mutato totalmente prospettive e gerarchie in attacco. I bianconeri hanno, in parte, colmato l’addio con l’arrivo di Moise Kean, ma altro sarà fatto in generale nel reparto offensivo per aumentare il tasso tecnico negli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo lo manda via, c’è l’assist ufficiale a Inter e Juventus

Da mesi, i bianconeri seguono con estrema attenzione la situazione dell’esterno d’attacco e il momento economico del Barcellona potrebbe aiutare. Le finanze scarseggiano e il contratto del francese resta in scadenza a giugno 2022. L’addio, dunque, è sempre più vicino, nonostante il calciatore rappresenti una risorsa importante per i blaugrana.

LEGGI ANCHE >>> La pazienza della Juventus è finita, 30 milioni per Allegri

La Juventus pronta all’affondo per Dembele: richiesta di Allegri

Dalla Spagna arrivano notizie importanti sul futuro di Dembele. Secondo quanto riporta ‘don balon’, infatti, il francese resta un nome caldo nel mirino della Juventus che sarebbe pronta a mettere sul piatto 55 milioni di euro. Una cifra importante, anche considerando la situazione economica del Barcellona e la scadenza del contratto. La richiesta sarebbe stata espressa da Allegri che gradirebbe il suo talento per la rosa bianconera e per il suo stile di gioco. L’affare potrebbe avvicinarsi nelle prossime settimane: la Juve resta forte candidata ad arrivare a Dembele.