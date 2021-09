Clamoroso addio al Real Madrid: dopo pochi mesi, c’è la Juve

Dalla Spagna sostengono che Eduardo Camavinga potrebbe lasciare il Real Madrid dopo pochi mesi. Il calciatore desidera giocare: senza farlo potrebbe dire subito addio

Il Real Madrid non è riuscito a chiudere il mercato mettendo le mani su Mbappe. Ci ha provato fino alla fine ma senza successo, per le resistenze del Psg. Florentino Perez si è così accontentato di Eduardo Camavinga. Il centrocampista classe2002, in orbita Psg e Juventus, ha lasciato il Rennes e la Francia, diventando un nuovo giocatore dei blancos.

Nonostante la giovanissima età, in Spagna, raccontano di un Camavinga con le idee chiare: secondo quanto riportato da ‘DiarioGol’, il calciatore avrebbe ‘minacciato’ un addio immediato qualora non dovesse trovare spazio. Camavinga ha voglia di giocare ma con Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Isco e Ceballos potrebbe non essere così facile. In caso di clamoroso addio, per il classe 2002 potrebbero aprirsi le porte del Psg o della Juventus.