Annuncio inequivocabile su Conte: deciso il futuro in panchina

Il futuro di Antonio Conte resta ancora in bilico dopo l’addio all’Inter. Si è parlato molto del futuro del tecnico in ottica Arsenal: il punto sulla panchina

Antonio Conte e l’Inter, una storia d’amore finita improvvisamente la scorsa estate e dopo il successo scudetto. L’impresa è compiuta, altra panchina, altri stimoli per l’allenatore che ora, però, si ritrova senza club. Inevitabile che il suo nome sia finito nel mirino di alcuni dei migliori club internazionali nell’ottica di un possibile ribaltone in panchina, già a inizio stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Conte di nuovo in panchina | Arriva il dietrofront

La partenza lentissima dell’Arsenal in Premier League ne è la dimostrazione. I Gunners non stanno riuscendo a trovare buoni risultati in campionato e la panchina di Mikel Arteta pare sempre più in bilico. Il nome di Conte è immediatamente stato tra i primi candidati per rilevare la posizione del tecnico, ma ora arriva un annuncio sul futuro che potrebbe cambiare del tutto le carte in tavola.

LEGGI ANCHE >>> Nodo Dybala, c’è ancora distanza e l’incontro slitta di nuovo: ecco perché

L’Arsenal si allontana da Conte: annuncio e futuro ribaltato

Conte è ancora senza panchina e, secondo gli ultimi segnali che arrivo, potrebbe restarci ancora per un po’. Freddie Paxton, infatti, aggiorna sulla pista che potrebbe portare il tecnico all’Arsenal. Il giornalista del ‘Guardian’ afferma attraverso il suo profilo Twitter di aver avuto conferme da Federico Pastorello, agente dell’allenatore. Paxton sottolinea come, in realtà, non ci siano mai stati contatti ufficiali tra le parti. Non c’è quindi nessun accordo tra l’Arsenal e Conte: una smentita che chiarisce il futuro del tecnico, ancora lontano dal ritorno in panchina.