Al-Khelaifi ha parlato in qualità di presidente nel corso dell’Assemblea ECA tenutasi oggi. Le sue dichiarazioni sulla Superlega

Nasser Al-Khelaifi, successore di Andrea Agnelli come presidente dell'ECA (l'Associazione dei Club Europei, ndr), ha parlato durante l'Assemblea in programma oggi. Il patron del Paris Saint-Germain ha toccato anche l'argomento Superlega. Ecco le sue dichiarazioni: "Sento un senso di rinnovata speranza per lo scopo della nostra organizzazione e per la famiglia del calcio europeo. È un onore essere presidente di ECA e sono qui per rappresentare ogni singolo membro. Non passerò tempo a parlare di Superlega, perché non mi piace concentrarmi su favolisti e fallimenti".

“Insieme, abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti – ha concluso il numero uno del PSG – per i giocatori, i club, le leghe, le federazioni nazionali e, soprattutto, i tifosi“.